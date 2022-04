NEL ASA-Aktie: Warum so mau?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, was es derzeit mit der NEL ASA-Aktie auf sich hat. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Der Verlust der Nel ASA-Aktie von gleich 5% am Montag könnte eine deutliche Schwäche andeuten. Oder gibt es Hoffnung auf Besserung? Die Entwicklung! Bei der Nel ASA-Aktie gab es vor Wochen eine Kapitalerhöhung und… Hier weiterlesen