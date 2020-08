NEL ASA-Aktie – Verkaufsdruck fehlt! Zahlen Ende August!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die NEL ASA-Titel seit rund einer Woche mit einer Stabilisierung an der 50-Tage-Linie! In Relation zu einigen anderen Wasserstoff-Aktien fast ein positives Signal! Denn bislang fehlt hier weiterer Verkaufsdruck. So kann sich die NEL ASA-Aktie auch zum Wochenstart freundlich zeigen. Ohne neue Impulse scheint aber die Luft raus zu sein. Die Aufwärtsbewegung ist intakt, doch die Korrektur scheint noch nicht ihr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



