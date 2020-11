NEL ASA Aktie – Verkaufen?!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Das drückt die Stimmung! Nach dem guten Verlauf der Nel-Titel in den vergangenen Handelstagen mit einem Zugewinn von knapp 1,50 Euro bis auf über 2 Euro pausiert der Wert. Das wäre auch nicht weiter tragisch! Denn in der Regel nehmen Anleger auch einmal gern an runden Marken schnelle Gewinne mit. Etwas skeptisch stimmt hingegen, dass der Wert nun zum dritten Mal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung