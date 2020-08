NEL ASA Aktie: Verbauter Chart – das ist die interessante Kursmarke!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten NEL ASA ist alles, aber keineswegs langweilig.

Momentan zeigt der Wert wieder eine deutlich gesteigerte Volatilität. So fiel die Aktie in den vergangenen vier Wochen um satte 18,5%. Die Investoren warten auf die Zahlen des zweiten Quartals. Diese kommen aber erst am 26. August.

Daraus resultiert die aktuelle Unsicherheit, die sich auch klar im Chart zeigt.



