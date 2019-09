NEL ASA Aktie: Und nun?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat NEL ASA durchaus das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen.

Der Stand! Am Dienstag ging es bei NEL ASA mit 1,5 % Plus über die Marke von 75 Cent hinauf. Chartanalysten sehen die Aktie in einem sehr starken Aufwärtstrend. Die Entwicklung! Im letzten Monat gab es schon ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!