NEL ASA Aktie – Und es macht RUMS!

Nun hat es die Nel-Aktie doch erwischt! Mit den deutlichen Kursverlusten des vermeintlichen E-LKW-Bauer Nikola in den USA fällt auch die Nel-Aktie! Konnte der Wert am 30. November noch ein neues Hoch bei 2,469 Euro erreichen notiert die Nel-Aktie nur zwei Tage später bei 2,209 Euro. Ein Verlust von immerhin 10 Prozent an zwei Handelstagen! Allerdings notiert der Wert des norwegischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



