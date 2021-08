NEL ASA-Aktie: Technische Lage weiterhin angespannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Mit 1,24 EUR ist das Tief für den Monat August bei der NEL ASA-Aktie gefunden. So ging es in den jüngsten Handelstagen wieder Richtung Norden. Aktuell steht der Anteilschein bei 1,41 EUR. Doch damit befindet sich die Aktie weiterhin in einem validen Abwärtstrend. Wie auf dem Schaubild herausragend zu erkennen ist, gab es bislang 3 Abwärtsschübe.

Folgende Zone muss aufgebrochen werden

Um für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung