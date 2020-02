NEL ASA-Aktie: Superstar kommt nicht zur Ruhe!

In den letzten Monaten gehörte die NEL Aktie eindeutig zu den Outperformern an der Börse. Der Kurs erreichte neue Hochpunkte und setzte damit den eingeschlagenen Aufwärtstrend weiter fort. Aktuell befindet sich die NEL Aktie aber wieder in einer Korrekturbewegung. Der Kurs ist nach unten geneigt und auf ein neues lokales Tief gefallen. Trendtechnisch ist aber noch keine Unruhe aufgekommen, dazu ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung