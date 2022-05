NEL ASA-Aktie: Starkes Kursziel

Nach dem jüngsten Zugewinn am Freitag von über 10 Prozent gönnte sich die NEL-ASA-Aktie im gestrigen Handelsverlauf eine Pause. Zu Handelsbeginn am Montag, dem 16. Mai ging es noch kurz aufwärts. Leichte Gewinnmitnahmen traten ein. Doch letztlich hielten sich diese in Grenzen. So pendelte die NEL-ASA-Aktie zum Wochenauftakt innerhalb einer engeren Range hin und her. Auch der aktuelle vorbörsliche Kurs… Hier weiterlesen