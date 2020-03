NEL ASA-Aktie – Stabilität ist positiv!

Der langfristige Aufwärtstrend ist hier intakt! Im Gegensatz zu vielen anderen Aktien konnte sich die NEL ASA-Aktie in den vergangenen Wochen im langfristigen Aufwärtstrendkanal behaupten. Auch wenn der Wert unter hohen Schwankungen an der oberen Trendkanal-Begrenzung nach unten abgeprallt ist. Das übergeordnete Chartbild ist positiv. Vor allem, nachdem in den letzten Wochen die langfristige, seit Mitte 2018 laufende Aufwärtstrendlinie bestätigt wurde!

