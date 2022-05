NEL ASA-Aktie: So geht es weiter

In der abgelaufenen Handelswoche zeigte sich die NEL-ASA-Aktie erst unentschlossen. Die Marktteilnehmer warteten auf die Quartalszahlen. Doch leichte Rücksetzer wurden aufgefangen. Die Quartalsdaten hingegen brachten keine Impulse - zumindest am Tag der Bekanntgabe. Die Bullen und Bären in einer Pattsituation. Eine leichte Erholung wurde nach der Veröffentlichung der Zahlen wieder verkauft - ebenso konnte ein Rücksetzer aufgefangen werden. So bildeten… Hier weiterlesen