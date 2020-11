NEL ASA Aktie – Sie haben es wieder getan!!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Am 30. Oktober meldet NEL ASA einen neuen Auftrag! Nel Hydrogen Elektroyser AS, eine Tochter von NEL ASA, erhält einen Auftrag von Statkraft AS zur Lieferung eines 40 bis 50 MW Elektrolyseurs. Nel zeigt sich dabei sehr selbstbewusst! In der Pressemitteilung heißt es: "…mit den die Leistung des Elektrolyseurs auch über den heutigen branchenführenden Standard hinaus verbessert werden kann. Es gibt ...



