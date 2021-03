NEL ASA-Aktie: Schwarze Woche voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zum Handelsschluss der vergangenen Woche konnte sich die Nel-Aktie stabilisieren. Die Abwärtsbewegung der letzten fünf Wochen stoppte. Die Tiefs der vorangegangenen beiden Wochen wurden nicht mehr nachhaltig unterschritten.

Damit könnte sich natürlich auch eine Erholung in der nun anstehenden Woche ergeben. Für dieses positive Szenario gibt es allerdings keine Anzeichen. Weder in den kurzfristigen Tageskerzen noch in den mittelfristig zu interpretierenden Wochenkerzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung