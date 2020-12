NEL ASA Aktie – Risiko bitte mit beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Schrittchen weise läuft die Nel-Aktie aufwärts. In der abgelaufenen Handelswoche ging es an jedem Handelstag der Woche weiter nach oben. Wenn auch in kleinen Schritten. Die Woche begann für die Nel-Aktie bei 2,235 Euro um bei 2,385 Euro die Woche zu beschließen. An den fünf Handelstagen konnte pro Tag stets ein höherer Eröffnungskurs und ein höherer Tagesschlusskurs verzeichnet werden.