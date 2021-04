NEL ASA-Aktie: Nur geträumt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zum Ende der Handelswoche immerhin ein Plus von 2 Prozent für die NEL-ASA-Aktie. Doch so richtig vom Fleck kam der Wert in dieser Handelswoche nicht. Die Ereignisse bei dem norwegischen Wasserstoff-Unternehmen haben sich auch nicht gerade überschlagen. Die Jahreshauptversammlung verlief eher bürokratisch ohne jedwede Impulse ab.

Die Anleger könnten hier mehr erhofft haben. Doch immerhin blieben so auch negative Nachrichten aus.



