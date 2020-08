NEL ASA Aktie: Noch können sich die Anleger nicht entscheiden …

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Seit Tagen pendelt die NEL ASA-Aktie unentschlossen um ihren 50-Tagedurchschnitt. Dieser verläuft derzeit in horizontaler Richtung bei 1,72 Euro. Er wurde in den vergangenen Tagen bereits mehrfach unterschritten, jedoch nie so signifikant, dass es den Bären gelang, eine neue Abwärtsbewegung zu starten. Das bisherige Korrekturtief bei 1,56 Euro wurde deshalb seit dem 24. Juli nicht mehr erreicht.

Auf der Oberseite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung