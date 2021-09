NEL ASA-Aktie: Nikola und Nel mit Korrelation?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA ist an der Nikola Corporation beteiligt. Fallende Aktienkurse von Nikola zwangen NEL ASA in der Vergangenheit schon zu einer Abschreibung auf diese Beteiligung. Für manche Investoren kam das überraschend – doch eigentlich steht die Beteiligung transparent in der NEL-ASA-Bilanz.

Nun könnte der Anleger darauf vertrauen, dass die Nikola-Aktie nach dem Neustart und dem Ende der Betrügereien auf



