NEL ASA Aktie: Neue Faktoren für den weiteren Durchmarsch!

NEL ASA könnte auch in den kommenden Handelstagen und -wochen zu einem der Superstars an den Börsen werden. Denn der Wert hat in den vergangenen Stunden einen kleinen Aufschlag geschafft, der entscheidend sein könnte. Die Aktie läuft in Richtung 75 Cent und dürfte durch weitere gute Nachrichten angetrieben werden.

Politik will Wasserstoff-Antrieb

Entscheidend ist langfristig der Kampf um die richtige Antriebstechnologie von Fahrzeugen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung