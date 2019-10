NEL ASA Aktie: Nächstes Ziel?

NEL ASA ist am Mittwoch kurz vor dem Feiertag in Deutschland noch einmal kräftiger nach unten gestürzt. Teils ging es um fast 4 % nach unten. Damit allerdings hat sich an der Ausgangssituation nichts geändert. Die Nachrichten der vergangenen Tage waren ohnehin positiv genug.

Erinnerung: Norwegen unterstützt

So hatte der norwegische Staat angekündigt, das Unternehmen zu unterstützen, was wiederum einen Schub an den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung