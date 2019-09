NEL ASA Aktie: Lage verbessert sich!

Liebe Leser,

wie es scheint, hellt sich das Gesamtbild für NEL ASA derzeit wieder etwas auf. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen.

Die Entwicklung! Die Aktie ist in den Fokus der Politik in Deutschland geraten, so dass das Unternehmen eventuell von Forschungsmitteln profitieren könnte. Der Chart! Der Aufwärtstrend ist technisch intakt und der GD200 ist über 10 % entfernt, es liegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!