NEL ASA-Aktie: Der Kurs gibt nach!

Seit dem Hoch bei 3,3 Euro bewegt sich der Kurs der NEL ASA Aktie in Richtung Süden. Die Bären unterstützen diesen Trend, was sich an dem roten Handelsvolumen widerspiegelt. Insgesamt stürzte der Kurs um über 40 % ein. Dabei bildete sich eine Unterstützungslinie bei 1,9 Euro. In der starken Verkaufsphase wurde die EMA 100 Linie nach unten durchbrochen, was für einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



