NEL ASA-Aktie: Die Korrektur ist noch nicht abgeschlossen

Bis in den Oktober hinein war die NEL-ASA-Aktie in einer Korrektur gefangen. Im Anschluss an das Tief vom 6. Oktober bei 1,19 Euro konnte jedoch eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Sie überwand den 50-Tagedurchschnitt und bildete am 2. November bei 2,04 Euro ein Hoch aus. Es wird seitdem korrigiert.

