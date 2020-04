NEL ASA-Aktie – Jetzt wieder abwärts?!

Rauf und runter! Auf eine kräftige Abwärtsbewegung folgt in der Regel eine Gegenreaktion, eine Erholung. So auch in der NEL ASA-Aktie in den vergangenen Wochen. Der Wert hat nach der deutlichen Abwärtsbewegung und seit seinen jüngsten Tief kräftig zugewonnen. Nun steht der Kurs allerdings charttechnisch vor relevanten Widerständen. Eine abermalige Reaktion, diesmal entgegen der Erholungsbewegung, wäre daher ein ganz normales Marktverhalten! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



