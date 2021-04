NEL ASA-Aktie: Ja, es ist wahr!

Am 04. Mai 2021 veröffentlich das norwegische Wasserstoff-Unternehmen NEL ASA seinen nächsten Quartalsbericht. Die Anleger dürften mit Spannung diesen Termin erwarten. Aktuell fehlen scheinbar die Impulse. So wird die Nel-Aktie von den Anlegern eher hin und her geworfen.

Mit ein Auslöser für Käufe und Verkäufe scheint dabei auch die Kursentwicklung der Nikola-Aktie zu sein. Denn NEL ASA ist an der Nikola Corp.



