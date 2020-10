NEL ASA-Aktie: Ist der Abwärtstrend schon vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

In den letzten zwei Wochen hat sich das Chartbild von Nel eindeutig verbessert. Nach der Kurskonsolidierung bewegte sich der Kurs der Aktie von Nel in den letzten zwei Wochen in einer Aufwärtsbewegung mit einem Kursgewinn von über 30 Prozent. Das Allzeithoch der Aktie, das im August 2020 markiert wurde, notiert allerdings noch ungefähr 35 Prozent entfernt. Kann die Aktie dieses Hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung