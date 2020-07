NEL ASA-Aktie – Immer noch brenzlig!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

So richtig gut sieht das noch nicht aus! Die Gewinnmitnahmen im „Wasserstoff-Hype“ drücken derzeit die Stimmung – die Luft ist raus auch bei den NEL ASA-Titeln! Neue positive Impulse werden händeringend gesucht! So pendelt der Aktienkurs der NEL ASA-Titel gegenwärtig hin und her – um die 50-Tage-Linie, die bei 1,77 Euro verläuft. Doch ohne klare Ablösung von dieser Unterstützungslinie besteht durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



