NEL ASA-Aktie – Hauptversammlung voraus!

Am 13. Mai findet in Oslo (Norwegen) die Hauptversammlung von NEL ASA statt. So die Information auf der Website der „Wasserstoff-Aktie“! Die Stimmung unter den Aktionären darf ausgehend von der Betrachtung des Kursverlaufs der NEL ASA-Titel als „gespanntes Warten“ umschrieben werden. Denn seit Mitte April treten die Kurse auf der Stelle. Leichte Zugewinne trafen auf Widerstand und Gewinnmitnahmen waren zu beobachten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung