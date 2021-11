NEL ASA-Aktie: Gelingt eine mittelfristige Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Nachdem am 21. Oktober bekannt wurde, dass NEL ASA seine Umsätze um mehr als 30 % steigern konnte, kam es zu einem Ausbruch. Der Kurs stieg nämlich über die mittelfristige Widerstandsmarke von etwa 1,55 EUR an und ging recht scharf in Richtung GD200. Auf dem Schaubild ist sehr gut zu sehen, wie dieser relevante gleitende Durchschnitt nun als Widerstand wirkt. Damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



