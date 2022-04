NEL ASA-Aktie: Geht das nochmal gut?

Im Wochenverlauf ist die NEL-ASA-Aktie kräftig gefallen. So bildete sich eine lange schwarze Wochenkerze - laut der japanischen Candlestick-Methodik ist eine lange fallende, in der Regel schwarz eingefärbte Wochenkerze negativ zu interpretieren. Die NEL-ASA-Aktie begann am Montag bei 1,57 Euro - das Wochenhoch notiert bei 1,574 Euro. Sodann ging es abwärts bis auf ein Tief bei 1,326 Euro am Donnerstag… Hier weiterlesen