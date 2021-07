NEL ASA-Aktie: Gefahr nach unten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Börsianer und Anleger warten ab. Die NEL-ASA-Aktie kann einfach keine Erholung starten. Verkaufsdruck fehlt hingegen. Zumindest noch – denn in der Regel gilt: Was nicht steigen will, fällt. Da die NEL-ASA-Aktie an einer relevanten Unterstützungs-Zone notiert, besteht natürlich die Möglichkeit, dass mangels Kaufinteresse der Wert nochmals abstürzt.

Beteiligung Nikola als Stimmungskiller für die NEL-ASA-Aktie?

