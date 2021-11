NEL ASA-Aktie: Gefährlicher Rücksetzer

Für einen kurzen Moment hatte es gestern so ausgesehen, als könne es den Bullen gelingen, die Anschluss an das Hoch vom 12. November bei 2,05 Euro gestartete Abwärtsbewegung zu beenden, denn der Kurs hatte am 24. November den EMA50 erreicht und bereits leicht unterschritten. Auf einem Tief bei 1,66 Euro drehte die Aktie jedoch und stieg wieder dynamisch an.

