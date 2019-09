NEL ASA Aktie: Ganz klare – starke – Signale!

NEL ASA konnte am Dienstag einen weiteren Schritt in Richtung neuer Allzeithochs machen. Mit einem Plus von etwa 1,5 % schaffte die Aktie den Sprung über die Marke von 75 Cent. Damit ist das letzte Kriterium der Chartanalysten erfüllt, um von einem sehr starken Aufwärtstrend zu sprechen.

Kursziel 98 Cent

Demnach liegt das Kursziel gerade nach den Ereignissen vom Dienstag nun bei 98 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



