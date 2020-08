NEL ASA-Aktie – Freundliche Tendenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Mitte Juli kam ein wenig Verkaufsdruck in die Titel von NEL ASA! Doch seitdem stabilisierte sich der Kurs! Zuletzt stieg das Vertrauen in die NEL ASA-Aktie wieder an. Der Kurs konnte langsam aber stetig zulegen. Auch die 50-Tage-Linie wurde in den vergangenen Handelstagen wieder geknackt. Deutliche Ausbruchsdynamik fehlt zwar noch. So steigen die Umsätze mit Break der 50-Tage-Linie nicht deutlich an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



