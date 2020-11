NEL-ASA-Aktie: Fehlt den Käufern der Mumm?

Gute Nachrichten aus verschiedenen Richtungen beförderten die NEL-ASA-Aktie in den vergangenen Tagen in die Höhe. Positiv gewertet wurde unter anderem der Wahlsieg der Demokraten in den USA, von dem sich Beobachter bedeutende Chancen für die Wasserstoffbranche erhoffen. Außerdem konnte NEL sich einen wichtigen Auftrag der US-Marine sichern. In Kombination ermöglichte das zu Beginn der neuen Woche einen Kursaufschwund von knapp sieben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



