NEL ASA-Aktie – Euphorie und Gewinnmitnahmen!

Hier ging es zur Sache! Die NEL ASA-Titel robbten sich in den vergangenen Wochen weiter aufwärts. Eine Beschleunigung in der Aufwärtsbewegung setzte sich zudem in den vergangenen Handelstagen durch. So konnte der Wert auch ein neues Hoch in der langfristigen Aufwärtsbewegung erreichen! Allerdings ist der jüngste Kurssprung mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Ebenso wie es Panikverkäufe gibt die nach einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



