NEL ASA-Aktie: Es geht wieder aufwärts

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ist das jetzt endlich die Bodenbildung? Von Anfang Mai 2021 bis Ende Juni 2021 pendelte die NEL-ASA-Aktie hin und her. So bildete sich eine engere Range, eine Seitwärtsbewegung aus. In der Chartanalyse wird eine solche Kursbandbreite auch als Rechteck bezeichnet. Der Ausbruch aus dieser Formation Ende Juni nach oben ein sehr kurzfristiges Kaufsignal.

Wiederholt sich die Geschichte in der NEL-ASA-Aktie?

Das eigentliche Kursziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung