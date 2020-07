NEL ASA-Aktie – Es fehlen Anschlusskäufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein Warnsignal? Hier fehlt Schwung nach oben! Denn der Aktienkurs von NEL ASA zeigt eine deutlich überkaufte Chartsituation an! Selbst die Seitwärtsbewegung im Juni konnte diese überkaufte Chartsituation bislang nicht wirklich abbauen! So sollten durchaus auch einmal Gewinnmitnahmen in den Titeln von NEL ASA eingeplant werden! Der Wert ist gut gelaufen! An der Börse sollte sich der Anleger auch stets fragen: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung