NEL ASA-Aktie: Die Entscheidung wird vertagt

Die NEL-ASA-Aktie ging im Anschluss an das Hoch vom 14. März bei 1,88 Euro in eine Korrektur über. Eine erste Abwärtsbewegung ließ den Kurs bis zum 15. März auf 1,53 Euro zurückfallen. Von hier aus startete eine Erholung. Sie endete am 23. März auf einem Hoch bei 1,81 Euro und leitete jene Abwärtsbewegung ein, die den Kurs inzwischen bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung