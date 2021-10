NEL ASA-Aktie: Einfach stark

Es bleibt dabei: Der Abwärtstrend in der NEL-ASA-Aktie ist geknackt worden. Die Korrektur ist zu Ende. Zumindest so ist das Bild in der Chartanalyse. Denn der seit Jahresanfang laufende Abwärtstrendkanal wurde mit Bekanntgabe der jüngsten Quartalsdaten verlassen.

Dynamisch verlassen mit einer langen weißen Tageskerze. Rücksetzer wurden bislang aufgefangen. Auch dies ein Signal für eine bullishe Stimmung für NEL ASA. Zudem setzt sich ...



