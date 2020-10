NEL ASA-Aktie – Eine kleine Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens NEL ASA präsentieren sich erstaunlich robust! Erstaunlich deshalb, da einer der größeren Auftraggeber von NEL ASA unter Druck steht. Immerhin hat NEL ASA von dem unter Betrugsvorwürfen stehenden US-Unternehmen Nikola einen Auftrag in Höhe von 30 Millionen US-Dollar im Sommer erhalten. Mit diesem Auftrag sollte NEL ASA mit am Aufbau einer Wasserstoff-Tankstellen-Kette in den USA mitwirken. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung