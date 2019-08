NEL ASA-Aktie: Dieser Deal ändert alles!

Die NEL ASA-Aktie konnte am Freitag ein deutliches Plus von über 8% verbuchen. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen hat damit eine deutliche Kehrtwende hingelegt. In den nächsten Wochen, wenn nicht sogar Tagen, könnte der Kurs schon bald die 0,70 EUR Marke übersteigen. Aber was ist der Grund für den überraschenden Anstieg und warum können die Anleger jetzt optimistisch sein?

Zusammenarbeit definiert Zukunft

Nel ASA und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung