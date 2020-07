NEL ASA-Aktie – Diese Unterstützung muss halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die jüngsten Gewinnmitnahmen bei den NEL ASA-Aktien setzen sich fort! Nicht ganz unerwartet! So wird die 50-Tage-Linie getestet und ein erster deutlicher Breakversuch dieser Unterstützungs-Linie wurde intraday abgewehrt. Doch noch haben die Bären kurzfristig das Zepter in der Hand. Relevant ist natürlich, dass die Aktie in den vergangenen Wochen sehr gut gelaufen ist und sich von Mai bis Juni verdoppelt hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



