NEL ASA-Aktie: Crash bei NEL?

Skepsis überwiegt bei den NEL-ASA-Aktionären. Leichte Erholungen intraday wurden verkauft in den vergangenen Handelstagen. Seit sechs Handelstagen verzeichnet die NEL-ASA-Aktie in Folge Verluste. Seit einem Test der 1,70 Euro noch am 20. April geht es abwärts. Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr notiert der Wert nur noch bei 1,35 Euro. Mit dem aktuellen Niveau ist die NEL-ASA-Aktie deutlich unter eine kurzfristige… Hier weiterlesen