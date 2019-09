NEL ASA Aktie: Die Bundesregierung hilft!

NEL ASA könnte sich, wie es unter Analysten heißt, jetzt die Hände reiben. Das Unternehmen ist in den Fokus der Politik in Deutschland geraten. Der Wasserstoffantrieb hat bei der Bundesforschungsministerin „Feuer und Flamme“ ausgelöst, so die Mitteilung. Dies wiederum könnte dazu führen, dass NEL ASA wie auch andere Unternehmen der Branche mit Forschungsmitteln rechnen können, mit Aufträgen und insgesamt einer besseren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung