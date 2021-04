NEL ASA-Aktie: Bodenbildung oder ein Fiasko?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Nel-Aktie wird aktuell hin und her geworfen. Die Pessimisten sehen weiteres Abschlagsrisiko und verkaufen. Vor allem trifft der Wert in Erholungen hinein auf Widerstand. Die Optimisten hingegen sehen die Chancen des Unternehmens im Wasserstoff-Sektor. So werden Rücksetzer aufgefangen.

Charttechnisch pendelt der Wert aktuell um die 50-Tage-Linie. Anfang April 2021 konnte die Nel-Aktie noch nach einer kurzen Erholung von den im März ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung