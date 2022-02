NEL ASA-Aktie: Der Aufwärtstrend muss jetzt verteidigt werden

Noch haben die Käufer bei der NEL-ASA-Aktie die Chance, die im Anschluss an das Tief vom 28. Januar bei 1,04 Euro gestartete Aufwärtsbewegung zu verteidigen und die Erholung damit in Richtung auf den 50-Tagedurchschnitt bei 1,38 Euro weiter fortzusetzen. Dazu muss allerdings der kurzfristige Aufwärtstrend in den kommenden Tagen behauptet werden.

