NEL ASA Aktie: Ein Auftrag nach dem anderen!

Schaut man zurzeit in die Nachrichten, entsteht fast schon der Eindruck, als sei jeglicher Börsenhandel von den derzeit steigenden Corona-Zahlen getrieben. Währenddessen produzierte NEL ASA jedoch eigentlich eine gute Nachricht nach der anderen. Neben der altbekannten Kooperation in den Niederlanden zum Aufbau von Wasserstofftankstellen erhielt das norwegische Unternehmen nun ebenfalls einen solchen Auftrag aus Polen, der vom Umfang her sogar noch



