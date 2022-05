NEL ASA-Aktie: Angst und Panik

Zum Wochenauftakt fiel die NEL-ASA-Aktie nochmals deutlich. So bildete sich in den Tageskerzen eine dritte negative Tageskerze in Folge. Am Dienstag wird nochmals das Tief vom Montag getestet und somit das Niveau bei rund 1,20 Euro. Charttechnisch ist NEL ASA somit mehr als angeschlagen. Denn mit den jüngsten Abgaben der vergangenen Handelstage rutscht der Wert unter eine kurzfristig relevante Unterstützungszone… Hier weiterlesen