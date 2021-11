NEL ASA-Aktie: Am Montag muss gekämpft werden, sonst …

Die Bullen nehmen die Treppe, die Bären springen aus dem Fenster. Bestätigt wurde diese alte Börsenweisheit in der zweiten Wochenhälfte. Im Anschluss an den Test des 50-Tagedurchschnitts vom Mittwoch benötigten die Bullen zwei Tage, um die NEL-ASA-Aktie bis auf 1,87 Euro vordringen zu lassen. Am Freitag brauchten die Bären allerdings nur wenige Stunden, um diesen Anstieg wieder rückgängig zu machen.

