NEL ASA-Aktie: Absturzgefahr oder Chance?

So richtig will die Nel-Aktie nicht nach oben. Eine kurze Erholung zu Beginn dieser Woche mit einem Top am Dienstag wurde zum Teil wieder verkauft. Die obere Begrenzung einer kurzfristigen Range fungiert hierbei als Widerstand. Erst ein Ausbruch aus der Range würde in der Nel-Aktie eine Bodenbildung aus Sicht der Chartanalyse vollenden.

Bis dahin besteht durchaus noch das Risiko eines abermaligen Kursabsturzes.



